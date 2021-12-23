Разработчики вакцины AstraZeneca заявили об эффективности бустерной дозы против "омикрона"

Бустерная доза вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca эффективна против нового штамма "омикрон". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Титры нейтрализующих антител для "омикрона" были усилены после третьей дозы Vaxzevria по сравнению с титрами после второй дозы, - отмечается в сообщении. - Уровни нейтрализующих антител, зафиксированные после третьей бустерной дозы, были выше уровня у людей, которые ранее были инфицированы и сами выздоровели от COVID-19 (варианты "альфа", "бета", "дельта" и исходный штамм). Сыворотка, полученная от людей спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины нейтрализовала омикрон-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта".

Компания уточняет, что исследования были проведены Оксфордским университетом. В рамках этой работы были проанализированы результаты 41 человека, который получил три дозы Vaxzevria и 20 человек, которым были введены три дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В настоящий момент в Великобритании активно ведется кампания по бустерной вакцинации населения. Лишь за последние сутки третья инъекция была сделана почти 970 тыс. человек, что стало новым рекордом. Всего за последние семь дней бустерную прививку получили 6,1 млн человек, а всего третий укол был сделан 53,6% жителей королевства (30,9 млн человек). На данный момент в бустерной программе используются два типа вакцин - производства Pfizer и BioNTech, а также американский препарат Moderna.