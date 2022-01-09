Строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестиций - Еврокомиссия

Страны ЕС должны привлечь около €500 млрд инвестиций до 2050 года для обеспечения строительства и работы атомных электростанций (АЭС) нового поколения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для достижения углеродной нейтральности нам действительно необходимо перейти на новую ступень в производстве декарбонизированной электроэнергии в Европе, учитывая, что спрос на электричество удвоится за тридцать лет! Это предполагает значительные инвестиции для увеличения производственных мощностей подобных видов энергетики: атомной и возобновляемой", - сказал Бретон.

"Только существующие атомные электростанции потребуют €50 млрд инвестиций к 2030 году и €500 млрд к 2050 году для реакторов нового поколения! То есть на эти усилия потребуется около €20 млрд ежегодно", - констатировал он. В этой связи Бретон напомнил, что Еврокомиссия выступает за включение атомной отрасли в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.