В Дании ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

Власти Дании, несмотря на распространение в стране штамма коронавируса "омикрон", отменили ряд ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей.

Ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, проходящие как в помещениях, так и на свежем воздухе. Гостей обязуют носить маски, а также предоставлять свидетельства - о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

Планируется, что правительство продолжит смягчение ограничений 31 января.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Дании Магнус Хойнике заверял, что правительство внимательно следит за ходом пандемии и не стало бы поддерживать решение об отмене ряда ограничений без четкой позиции по этому вопросу экспертов.