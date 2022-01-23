Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа

Европа 23 января 2022 23:37 (UTC+04:00)
Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа

Рекордные объемы сжиженного природного газа приходят на европейский рынок благодаря сокращению спроса в Азии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года уже точно достигнет нового рекорда за историю, уверенно перевалив за 10 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2019 года - 9,1 млрд куб. м.

При этом уровень использования мощностей терминалов 18 января уже достиг рекордного показателя в 73% от их максимальной пропускной способности. В тот день с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы поступило 393 млн куб. м газа; свободный резерв мощности составил 146 млн куб м.

Во Франции, стране - главном потребителе СПГ в Европе - уровень использования мощностей регазификации достиг 92%. В Нидерландах (через них получает СПГ также и Германия - главный газовый рынок Европы) - 90%. Наиболее ликвидные и интегрированные с другими странами национальные рынки уже почти по максимуму задействовали возможности приема СПГ.

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