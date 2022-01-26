Суд ЕС отменил миллиардный штраф для Intel

Суд Европейского союза отменил в среду штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией в 2009 году на Intel за нарушение правил свободной конкуренции на рынке микропроцессоров. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе Суда.

"Проведенный Еврокомиссией анализ является неполным, не позволяет в достаточной степени установить, что права на оспариваемые скидки могли иметь негативный эффект для конкуренции", — говорится в документе. Таким образом, суд отменяет решение о взыскании штрафа в размере 1,06 миллиарда евро с Intel.

Еврокомиссия полагала, что компания Intel предоставляла скидки крупнейшим производителям компьютерной техники с тем, чтобы они использовали исключительно процессоры ее производства. Также якобы осуществлялись платежи европейским дистрибьютерам с условием продавать компьютеры только с процессорами Intel.

В 2009 году ЕК вынесла постановление, согласно которому Intel злоупотребляла доминирующим положением на рынке и нарушала правила конкуренции ЕС. Позже Intel подала апелляцию в Суд ЕС, отметив в апелляционном заявлении, что суд первой инстанции недостаточно тщательно изучил материалы по экспертной оценке "As-Efficient-Competitor", которая показывает, как действия Intel повлияли на конкуренцию на рынке.