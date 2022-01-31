Dolce & Gabbana отказывается от использования меха в коллекциях

Дом моды Dolce & Gabbana принял решение с этого года более не использовать натуральный мех при создании своих коллекций. Об этом в понедельник сообщил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять", - цитирует его заявление итальянское издание журнала Vogue.

Модный дом намерен производить одежду и аксессуары из экомеха, при этом продолжая сотрудничать с мастерами по выделке мехов, чтобы сохранить рабочие места.

Ранее от использования меха отказались многие другие представители мира моды. Среди них - итальянские компании Prada, Giorgio Armani и Versace, а также международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.