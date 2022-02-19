Британия перенесла посольство из Киева
Министерство иностранных дел Великобритании временно переносит посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — говорится в сообщении.
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