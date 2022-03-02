Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской
БАКУ/Trend/ - Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями, передает Trend со ссылкой на агентство БелТА.
Согласно ранее распространенной информации, второй раунд консультаций пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Беларуси.
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