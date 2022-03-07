Совет ЕС сообщил о начале рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на вступление

ЕС запустил письменную процедуру в связи с просьбой Украины, Грузии и Молдовы принять их в состав организации. Об этом сообщило в понедельник французское председательство в Совете ЕС в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдовы, обратившихся с просьбой о приеме в ЕС", - отмечается в сообщении. По словам экспертов, Еврокомиссия должна выразить официальное мнение по поводу этих обращений. Затем 27 стран должны договориться о том, согласны ли они предоставить Украине, Грузии и Молдавии статус кандидатов, необходимый для начала длительных и сложных переговоров.