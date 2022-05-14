Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали меры по кибербезопасности ЕС

Совет ЕС сообщил в пятницу, что пришел к предварительному соглашению с Европарламентом по укреплению кибербезопасности в масштабах всего Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня Совет ЕС и Европейский парламент согласовали меры по обеспечению высокого общего уровня кибербезопасности в союзе, чтобы еще больше повысить устойчивость и возможности реагирования на инциденты как в государственном, так и частном секторах, а также в ЕС в целом", - говорится в коммюнике.

В документе сообщается, что после принятия новая директива под названием NIS2 заменит действующую директиву о безопасности сетей и информационных систем (NIS).

Как объясняют в Брюсселе, NIS2 "установит базовый уровень для мер по управлению рисками кибербезопасности и обязательств по отчетности во всех секторах, на которые распространяется действие директивы, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и цифровая инфраструктура".

Пересмотренная директива направлена на устранение расхождений в требованиях к кибербезопасности и в реализации мер кибербезопасности в разных государствах-членах ЕС. Для этого она устанавливает минимальные правила для нормативно-правовой базы и определяет механизмы для эффективного сотрудничества между соответствующими органами в каждом государстве ЕС.

NIS2 обновляет список секторов и видов деятельности, на которые распространяются обязательства по кибербезопасности, и предусматривает средства правовой защиты и санкции для обеспечения соблюдения соответствующих правил.

Директива также официально учредит Европейскую сеть организаций по связи на случай киберкризисов - EU-CyCLONe, - которая будет поддерживать скоординированное управление крупномасштабными инцидентами кибербезопасности, отмечается в сообщении Совета ЕС.

В тот же день Еврокомиссия (ЕК) приветствовала достигнутое "политическое соглашение между Европейским парламентом и государствами-членами ЕС по директиве о мерах обеспечения высокого общего уровня кибербезопасности в союзе", напомнив, что проект директивы NIS2 был предложен ЕК в декабре 2020 года.