Британия вводит налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Правительство Великобритании вводит новый налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в размере 25% на фоне энергетического кризиса в стране. Об этом в четверг сообщил министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак, выступая в Палате общин британского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы введем временный и точечный сбор на прибыль энергетических компаний, однако в новый сбор мы заложили послабления, связанные с новыми инвестициями. Это значит, что у компаний будет весомый стимул реинвестировать их прибыль", - сказал он. По мнению главы британского Минфина, введение нового налога позволит привлечь в казну порядка 5 млрд фунтов ($6,3 млрд). При этом он подчеркнул, что налог "будет отменен" при условии стабилизации цен на энергоносители в мире.

Сунак также объявил о комплексе мер по поддержке населения в связи с резким ростом цен на электроэнергию. Он пообещал, что правительство автоматически выплатит по 650 фунтов ($820) около 8 млн малоимущих семей, а пенсионерам будет дополнительно единоразово перечислено по 300 фунтов ($380). Министр также сообщил, что ранее введенную в феврале скидку в размере 200 фунтов ($250) за счета на электричество более не нужно будет возвращать (ранее на это было отведено пять лет), а сам размер скидки будет увеличен до 400 фунтов ($500).