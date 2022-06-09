Президент Словакии заразилась COVID-19

Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась COVID-19 и отменила все рабочие планы на ближайшие дни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Агентство прессы Словацкой республики.

"Тест на COVID-19 у президента Зузаны Чапутовой дал положительный результат", - передает агентство со ссылкой на ее пресс-секретаря Мартина Стрижинца.

Из-за заболевания Чапутова вынуждена отменить поездку с польским коллегой Анджеем Дудой в Португалию и Италию. "Мне очень жаль, что я не смогу присоединиться (в поездке) к президенту Дуде", - прокомментировала ситуацию Чапутова.