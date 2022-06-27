Глава ЕК не поддержала идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это (бойкот саммита G20 - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

"На мой взгляд, G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков", - отметила она.

По ее мнению, стоит обсудить сложившуюся в мире ситуацию друг с другом.