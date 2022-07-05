Во Франции задержали 40 мигрантов

Французская жандармерия перехватила на побережье пролива Ла-Манш около 40 мигрантов, которые планировали на лодке переправиться в Великобританию. Об этом сообщает в понедельник радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Задержание произошло близ коммуны Сен-Кентен-ан-Турмон (департамент Сомма) в ночь с 3 на 4 июля. Патрульный катер заметил их, когда они уже вошли в воду.

По данным радиостанции, группа мигрантов практически целиком состояла из взрослых мужчин. Большинство из них были выходцами из Египта и других африканских стран, а также из Албании. В отношении многих ранее выносились предписания о необходимости покинуть Францию.