...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Европа Материалы 7 июля 2022 23:44
Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Читайте Trend в

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Хорошие новости! Сейм - нижняя палата парламента Польши - единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО", - написал Жарын в твиттере.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.

Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости