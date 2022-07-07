Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Хорошие новости! Сейм - нижняя палата парламента Польши - единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО", - написал Жарын в твиттере.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.

Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.