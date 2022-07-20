Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост британского премьера

В гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны, по итогам финального раунда выборов остались экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результаты голосования объявил глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди в эфире Sky News.

Из борьбы выбыла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, поскольку за все туры выборов набрала наименьшее количество голосов - 105. Сунак и Трасс набрали 137 и 113 голосов соответственно. При этом в ходе этого раунда глава МИД заручилась поддержкой 27 голосов, а бывший министр финансов - 19.