Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины от оспы Imvanex, которая может быть использована для защиты взрослых от оспы обезьян. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Препарат одобрен в ЕС с 2013 года для профилактики оспы. Он содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы.

Свои рекомендации Комитет EMA по лекарственным средствам основал на данных нескольких исследований, которые свидетельствуют "об эффективности Imvanex для профилактики оспы обезьян у людей". Согласно экспертам, побочные эффекты препарата проявляются в легкой и умеренной степени, а преимущества от его использования превышают риски. На основе этих рекомендаций в ближайшее время в инструкцию по применению препарата будут внесены необходимые изменения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

В апреле вирус оспы обезьян начал получать распространение в неэндемичных для этого заболевания регионах. К настоящему моменту в мире выявлено около 14 тыс. случаев заражения в основном среди мужчин, которые имели половые контакты с представителями своего пола.