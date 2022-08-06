План ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша

Страны ЕС одобрили план по ограничению потребления газа на 15% в ближайшую зиму, за исключением Венгрии и Польши. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

При этом их отказ не повлиял на принятие плана, который нуждался в поддержке со стороны большинства из 15 стран (в ЕС входят 27 государств).

Венгрия была единственной страной, которая выступила против плана. Польша поддержала соглашение на прошлой неделе, однако затем выступила против окончательного варианта, назвав правовую основу документа «дефектной».