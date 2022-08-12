Месси впервые с 2005 года не вошел в число номинантов на премию "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси впервые с 2005 года не включен в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football. Список опубликован в пятницу на официальном сайте издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В список номинантов вошли Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовский ("Бавария", "Барселона"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Рафаэль Леау ("Милан"), Кристофер Нкунку ( "Лейпциг"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Луис Диас ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Реал"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Дарвин Нуньес ("Бенфика", "Ливерпуль"), Майк Меньян ("Милан"), Лука Модрич ("Реал"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Себастьен Алле ("Аякс", "Боруссия" из Дортмунда), Эрлинг Холанд ("Боруссия" из Дортмунда, "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Жуан Канселу ("Манчестер Сити") и Душан Влахович ("Фиорентина", "Ювентус"). Впервые с 2005 года в списке номинантов не оказалось Месси, он выигрывал "Золотой мяч" рекордные семь раз и является лауреатом премии 2021 года.

Также был опубликован список номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. В него вошли Алиссон ("Ливерпуль"), Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Яссин Боно ("Севилья"), Эдуард Менди ("Челси"), Майк Меньян ("Милан"), Ян Облак ("Атлетико"), Кевин Трапп ("Айнтрахт") и Уго Льорис ("Тоттенхэм").

Церемония вручения наград пройдет 17 октября в Париже.