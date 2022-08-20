Черногорский парламент вынес вотум недоверия правительству

Скупщина (парламент) Черногории вынесла вотум недоверия правительству Дритана Абазовича. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, о результатах голосования, которое состоялось по инициативе Демократической партии социалистов (ДПС), возглавляемой президентом Мило Джукановичем, сообщил в субботу портал ZDM.

Обсуждение действий 43-го правительства Черногории продолжалось 12 часов, в итоге за недоверие ему выступили 50 из 51 депутата, указывает издание. На результаты голосования повлияло то, что за сто дней Абазович не выполнил обязательств по европейской интеграции Черногории. Страна с 2010 года является кандидатом в ЕС, переговоры о вступлении ведутся с 2012 года. По заявлению ЕС, Черногории необходимы глубокие реформы в сферах построения правового государства, развития конкурентной экономики, регионального сотрудничества и примирения.

Правительство во главе с Абазовичем было сформировано 28 апреля. 4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича.