Цена газа в Европе превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, продолжая расти на фоне сообщения о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа из-за ремонта агрегата. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 024 за 1 тыс. куб. м, или 292,4 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.