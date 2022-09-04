Коалиция ФРГ согласовала новые меры поддержки граждан размером €65 млрд

Правящая в ФРГ коалиция (социал-демократы, "зеленые" и либералы) согласовала новый пакет мер поддержки граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса общим объемом €65 млрд. Об этом говорится в распространенном в воскресенье документе по итогам переговоров руководства партий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новые меры будут иметь общий объем более €65 млрд", - говорится в нем. Коалиция считает, что ситуация в Украине "приводит к росту цен на энергоносители и продовольствие во всем мире". "Связанное с этим повышение расходов для многих граждан в Германии все больше становится серьезным бременем. Никто не окажется в одиночестве", - отмечается в документе.

Пакет предусматривает, в частности, следующие меры: пенсионеры получат к 1 декабря единоразовую выплату размером €300, студенты и получающие профессиональное образование - €200. Кроме того, коалиция договорилась о введении нового билета для поездок на общественном транспорте, которые будет стоить в районе €49-69 в месяц. Размер выплачиваемой в Германии ежемесячной надбавки на детей будет увеличен на €18. Запланированы также налоговые послабления.

Предыдущие два пакета мер поддержки населения были общим объемом €30 млрд. Комментируя новые решения, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что государство вынуждено увеличить расходы на оказание помощи гражданам, поскольку многие беспокоятся о будущем. "Мы очень-очень серьезно относимся ко всем этим опасениям", - заверил канцлер.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в августе потребительские цены в Германии выросли на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В июле инфляция в ФРГ достигла 7,5%, в июне - 7,6%. В мае она составила рекордные 7,9%, в третий раз подряд превысив максимальный показатель. Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой в 1973-1974 годах, когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса.