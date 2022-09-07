Дубль Холанда помог "Манчестер сити" разгромить "Севилью" на старте ЛЧ, "Милан" сыграл вничью с "Зальцбургом"

«Манчестер Сити» в гостях одержал крупную победу над «Севильей» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы G завершилась со счетом 4:0. Голы на счету Фила Фодена, Рубена Диаша и Эрлинга Холанда, который оформил дубль.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы примет дортмундскую «Боруссию», «Севилья» в гостях сыграет с «Копенгагеном». Обе встречи пройдут 14 сентября.

В параллельном матче группы Е австрийский «Зальцбург» дома сыграл вничью с «Миланом» — 1:1. В составе хозяев мяч забил Ноа Окафор, у «красно‑черных» отличился Алексис Салемакерс.

В матче следующего тура группового этапа «Милан» 14 сентября сыграет дома с загребским «Динамо», в этот же день «Зальцбург» сыграет в Лондоне с «Челси».