Несколько тысяч человек в различных городах Восточной Германии в День германского единства приняли участие в акциях протеста против политики, проводимой федеральным правительством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным полиции, на улицы Геры (федеральная земля Тюрингия) вышли около 10 тыс. человек. Участники вечерней акции протеста призвали к отмене санкций против России. В демонстрации, как пишет DPA, принял участие и лидер фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке.

Акции протеста проходили и во многих городах другой федеральной земли - Саксонии. Так, в центре Лейпцига состоялась демонстрация под лозунгом "За мир, свободу и самоопределение". Количество участников, как отметила местная полиция, находилось в нижнем четырехзначном диапазоне. В Дрездене активисты также провели акции протеста, в том числе АдГ. По данным правоохранителей, в воскресенье через центр Дрездена уже прошли около 1,4 тыс. человек.

Порядка 2 тыс. демонстрантов прошли маршем по центру города во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге. По данным полиции, на вечер понедельника в Котбусе, втором по величине городе земли Бранденбург, зарегистрирована демонстрация с участием нескольких сотен участников. Акции протеста также были зафиксированы в других городах Восточной Германии, таких как Плауэн в Саксонии и Магдебург в земле Саксония-Анхальт. Более 7 тыс. человек вышли на улицы примерно в 15 городах Мекленбурга-Передней Померании, включая Шверин, Висмар, Людвигслуст, Нойбранденбург, Гюстров и Варен.