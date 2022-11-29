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Австрия планирует закупить в Италии вторую партию вертолетов AW169 за €300 млн

Европа Материалы 29 ноября 2022 17:31 (UTC +04:00)
Австрия планирует закупить в Италии вторую партию вертолетов AW169 за €300 млн

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Переговоры между оборонными ведомствами Австрии и Италии по вопросу приобретения второй партии военных вертолетов AW169 производства итальянского концерна Leonardo находятся на завершающей стадии, сумма сделки может составить €300 млн. Об этом во вторник сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Австрия планирует заказать в Италии еще 18 вертолетов такого типа. Соглашение на поставку такого же количества AW169 был подписан в 2021 году. Точная сумма контракта не раскрывалась, по оценке СМИ, она колебалась в диапазоне между €300 млн и €400 млн. Первые вертолеты должны быть поставлены австрийской стороне в 2023 году.

По данным газеты, большая часть AW169 предназначена для выполнения оперативных задач. Остальные вертолеты используют для обучения летчиков.

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