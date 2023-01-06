В ФРГ заявили, что ситуация с газом в стране стабильна

Газоснабжение в ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 90,72%. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало в четверг Федеральное сетевое агентство Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Энергобезопасность гарантирована. Агентство расценивает нынешнюю ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа становится все более маловероятным", - говорится в сообщении.

При этом регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления в последние годы.