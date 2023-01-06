Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В ФРГ заявили, что ситуация с газом в стране стабильна

Европа Материалы 6 января 2023 02:55 (UTC +04:00)
В ФРГ заявили, что ситуация с газом в стране стабильна

Читайте Trend в

Газоснабжение в ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 90,72%. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало в четверг Федеральное сетевое агентство Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Энергобезопасность гарантирована. Агентство расценивает нынешнюю ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа становится все более маловероятным", - говорится в сообщении.

При этом регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления в последние годы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости