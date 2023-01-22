Новый министр обороны ФРГ анонсировал скорый визит на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Что несомненно, так это то, что я вскоре отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

В ответ на вопрос о поставке Украине танков Писториус сказал: "Мы находимся в очень тесном диалоге с нашими международными партнерами, в первую очередь с США, по этому вопросу".