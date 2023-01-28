Президентом Чехии избрали отставного генерала Петра Павела

Отставной генерал бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии. Об этом в ходе завершающегося в субботу подсчета голосов избирателей сообщило Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новым чешским президентом избран Петр Павел, - отметил ведущей телепрограммы. - Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать Петра Павела".

Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил на пресс-конференции победу Павела на выборах президента страны. "Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии", - сказал премьер.