Появились новые подробности коррупционного скандала в Европарламенте - замешан и латвийский экс-дипломат

БАКУ/Trend/ - Коррупционный скандал в Европейском парламенте разрастается. Бельгийская полиция конфисковала полтора миллиона евро наличными, которые также были обнаружены у членов ЕП. Были получены доказательства того, что правительства Катара и Марокко платили чиновникам за влияние на институты Европейского союза в пользу этих стран. Как сообщает программа TV3 Nekā personīga, к брюссельскому скандалу причастен и бывший латвийский дипломат Эльдар Мамедов.

Арестованный лидер группы признался в преступлениях и готов назвать всех подкупленных в парламенте. В настоящее время Мамедов отстранен от исполнения своих обязанностей и, пока идет следствие, свою причастность к инциденту не комментирует.

Перед чемпионатом мира по футболу Катар много критиковали. Появились видеоматериалы о том, что стадионы, предназначенные для проведения чемпионата, были построены гастарбайтерами, работавшими в рабских условиях. Многие погибли на стройке из-за нечеловеческих условий. Имидж Катара надо было срочно улучшать, и Европарламент необходимо было настроить благосклонно к этой стране Персидского залива. На повестке дня было несколько вопросов, в том числе безвизовый режим с ЕС.

Операция Mezzo, или самый громкий скандал в истории ЕП, началась меньше года назад. Спецслужбы нашли 400 тысяч евро наличными в чемодане под кроватью в доме бывшего депутата Пьера Антонио Пансери в Брюсселе. Еще столько же - в домашнем сейфе. Пансери не знал о тайном визите, а его последующие встречи и разговоры были под наблюдением и записывались бельгийскими следователями.

Материалы расследования, полученные влиятельным изданием Der Spiegel, позволяют восстановить несколько встреч в пятизвездочном отеле Sofitel Place Jourdan. Там представители правительства Катара встретились с Пансери, который помог подготовить для них выступление на заседании подкомитета ЕП по правам человека в ноябре прошлого года.

На одном из таких мероприятий присутствовал также Франческо Джорджи, сожитель вице-президента ЕП Евы Кайли, помощник одного из парламентариев. Депутатам нужно было убедиться, что Катар провел серьезные реформы. Кайли также публично защищала Катар и критиковала коллег за лицемерие.

О регулярном и длительном подкупе депутатов Европарламента стало известно в конце декабря прошлого года. Узнав об обыске и аресте сожителя и Пансери, Кайли попыталась скрыть улики. Однако правоохранители обнаружили чемодан с наличными, спрятанный в детской коляске. Депутаты уже проголосовали за отстранение Кайли от должности, так как чиновника не спасает иммунитет, если он пойман с поличным.

Помимо Катара, еще одной страной, которая пыталась купить влияние в европейских институтах, является Марокко. Две трети внешней торговли страны приходится на ЕС. Марокко также хочет заручиться политической поддержкой в конфликте из-за Западной Сахары, в то время как ЕС рассчитывает на то, что марокканское правительство не позволит африканским мигрантам попасть в Европу.

Связь с марокканским правительством каждый раз происходила через разных лиц. Причастные знали, что их действия незаконны, потому что использовали кодовые слова - когда они шли за деньгами, говорили о взятии костюма или галстука. Позже Пансери создал неправительственную организацию под названием "Борьба с безнаказанностью" для легализации взяток. На допросе члены группы признались, что работали также на Мавританию и Саудовскую Аравию.

Пока все обвинения в коррупции были направлены против группы социал-демократов. Следователи считают еще двух парламентариев из этой фракции - Марка Тарабеллу и Андреа Коццолино - соратниками Пансери. В середине февраля парламент должен будет проголосовать за снятие с них иммунитета по запросу бельгийских следственных органов.

В конце декабря группа социал-демократов из-за коррупционного скандала отстранила от должности своего политического советника. Это было сделано потому, что в связи с продолжающимся расследованием имело место серьезное нарушение, о чем незамедлительно была поставлена ​​в известность бельгийская полиция. В сообщении не упоминается имя отстраненного чиновника, но Nekā personīga известно, что это гражданин Латвии Эльдар Мамедов, проработавший в Европарламенте более десяти лет.

Мамедов был политическим советником в комитете по иностранным делам и одним из тех, кто призывал социал-демократическую фракцию занять снисходительную позицию по отношению к Катару. Он также выступил против официальной позиции фракции в поддержку резолюции, признающей Россию спонсором терроризма. Некоторые члены фракции также указывали на его особую позицию в отношении иранского режима.

Эльдар - член некогда влиятельной в Латвии семьи Мамедовых: его отец владел Рижской санитарно-транспортной автобусной базой, а одно время также Управлением автодорогами Латвии. И та, и другая компания были связаны с крупными и сомнительными государственными и муниципальными закупками.

Родившийся в Риге, Эльдар Мамедов начал свою карьеру в банковском секторе Латвии, управляя офисом банка Parex в Азербайджане. Затем он пережил стремительный карьерный скачок в Министерстве иностранных дел - некоторое время был сотрудником посольства в Испании, а затем в Вашингтоне, США. По неофициальной информации, Мамедов был отозван из посольства США за слишком тесные связи с представителями Ирана в Америке.

Начиная с 2000 года Мамедов был частым участником мероприятий, организованных ассоциацией Baltijas Forums лидера партии "Согласие" Яниса Урбановича. В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку "Согласия", но не был избран.

Депутат ЕП Нил Ушаков ("Согласие") поясняет: "Мамедов не был членом "Согласия", но мы довольно активно сотрудничали. Он работал в ЕП в 2008 или 2009 году. У него отличное резюме для латвийских условий, работал в МИДе, посольствах, потом в ЕП. И было вполне логично и естественно, что, участвуя в выборах в Европарламент, не будучи членом партии, Эльдар Мамедов тоже был в списке".

На вопрос, обсуждалась ли и кандидатура Мамедова на выборы в Сейм, Ушаков отвечает: "Да, если не ошибаюсь, мы работали с новой командой, и человек, проработавший в Европарламенте более 10 лет на вполне руководящей должности, был бы хорошим выбором. Но в тот раз он не участвовал".

Испанские СМИ также указывают на тесную дружбу Мамедова с депутатом Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом, который возглавляет парламентский комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

В группе социал-демократов в Европарламенте работают два депутата от Латвии - Нил Ушаков и Андрис Америкс. Ни тот, ни другой не знают обстоятельств, по которым Мамедов был отстранен от исполнения своих обязанностей.

"Об Эльдаре Мамедове тоже пока ничего плохого сказать не могу, просто у меня нет такой информации и знаний, - говорит Ушаков. - Мы не очень сотрудничали на этом этапе ЕП, потому что он работает с иностранными делами, а я - с бюджетом, у нас просто разные темы".

Депутат Европарламента Андрис Америкс заявляет: "Я не имею никакого отношения к Катару. Мамедов очень давно работает в соответствующей группе. У меня нет с ним связи. Мы должны дождаться результатов расследования".

Несколько источников в парламенте сообщили испаноязычным изданиям, что Мамедов, скорее всего, принял предложение провести отпуск в Катаре за просмотром футбольных матчей чемпионата мира.