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Более 250 человек с одинаковыми именем и фамилией стали новым рекордом Гиннесса в Сербии

Европа Материалы 4 февраля 2023 21:25 (UTC +04:00)
Более 250 человек с одинаковыми именем и фамилией стали новым рекордом Гиннесса в Сербии

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Собравшиеся в одном месте 256 человек с одинаковыми именем и фамилией установили в Сербии новый рекорд Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает газета «Вечерне новости», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал 4 февраля присутствие в одном месте 256 человек с именем и фамилией Милица Йованович и вручил организаторам мероприятия официальный сертификат.

В публикации подчеркивается, что участникам вручили памятные подарки.

Газета отмечает, что предыдущий подобный рекорд зафиксировали в Токио, там в одном из кинотеатров собрались 178 человек по имени Хирокадзу Танака.

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