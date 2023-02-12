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Христодулидис победил на выборах президента Республики Кипр

Европа Материалы 12 февраля 2023 21:25 (UTC +04:00)
Христодулидис победил на выборах президента Республики Кипр

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Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После обработки 99,5% бюллетеней, Христодулидис заручился поддержкой 51,9% голосов, а Маврояннис - 48,1%. Таким образом, бывший руководитель внешнеполитического ведомства стал недосягаем для своего конкурента, который уже признал свое поражение.

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