Христодулидис победил на выборах президента Республики Кипр

Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После обработки 99,5% бюллетеней, Христодулидис заручился поддержкой 51,9% голосов, а Маврояннис - 48,1%. Таким образом, бывший руководитель внешнеполитического ведомства стал недосягаем для своего конкурента, который уже признал свое поражение.