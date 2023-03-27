Во Франции крупнейший НПЗ Total Energies остановил работу из-за забастовки

Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего концерну Total Energies, остановлена из-за забастовки работников, протестующих против пенсионной реформы. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о предприятии, расположенном в городе Гонфревиль-л'Орше на севере Франции. Ранее власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать "блокировки жизни страны". Эта мера затронула и сотрудников НПЗ в Гонфревиль-л'Орше. Представители профсоюзов решили оспорить это решение в суде, но на прошлой неделе административный суд Руана отклонил эту жалобу, после чего забастовщики полностью остановили работу нефтеперерабатывающего завода.

С начала марта по Франции прокатилась новая волна забастовок, затронувших многие сектора, в частности энергетический. Из-за забастовки персонала НПЗ во многих регионах возникла нехватка топлива на автозаправках. Согласно последним данным французского сервиса, отслеживающего ситуацию на АЗС, в общей сложности на 650 заправках во Франции сейчас нет ни одного вида топлива, более чем на 1 тыс. АЗС отмечена "частичная нехватка бензина".

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране. 28 марта профсоюзы намерены организовать новый день всеобщего протеста во Франции.