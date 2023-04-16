Французская полиция задержала в Ренне 11 участников акции против пенсионной реформы

Французские полицейские и жандармы задержали 11 участников несогласованной манифестации против пенсионной реформы, которая проходит в Ренне (департамент Иль и Вилен, запад Франции) в субботу. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет телеканал, в ходе беспорядков "11 человек были задержаны, один жандарм и двое манифестантов получили ранения".

В ходе стихийной манифестации, которую власти назвали несогласованной, участники беспорядков подожгли две машины и несколько мусорных баков, также разбили витрины магазинов и банков. Кроме этого, погромщики бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

Накануне в Ренне погромщики напали на церковь, а также подожгли входную дверь в отделении полиции. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что эти действия неприемлемы и распорядился перебросить в город усиленные подразделения полиции. В том числе восьмую Роту республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на пресечении уличных беспорядков.

Конституционный совет (КС) в пятницу в целом поддержал пенсионную реформу, исключив только несколько пунктов. Совет мудрецов, как иногда называют этот высший орган конституционного надзора, в частности, одобрил ключевое положение, предложенное правительством, - повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После решения КС президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента), что вызвало новую волну протестов.