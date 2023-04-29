Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции

Более трети германских компаний за рубежом планируют увеличить инвестиции. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на результаты проведенного Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK) опроса, в котором приняли участие 5,1 тыс. филиалов германских компаний по всему миру, передет Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 36% предприятий в настоящее время намерены увеличить инвестиции и только 17% планируют сократить соответствующие бюджеты. Инвестиционная динамика, как указали в DIHK, особенно высока в США на фоне американского закона о снижении инфляции. Бизнес-ассоциации и политики уже выразили опасения по поводу того, что сейчас компании вкладывают в США больше, чем в Европу и Германию.

Согласно оценке DIHK, в США более низкие цены на энергоносители, а принятый правительством Соединенных Штатов закон о снижении инфляции привлекает дополнительные инвестиции. Так, 17% германских компаний заявили, что они будут расширять свои инвестиции в США. Промышленные компании в Германии, как подчеркнули в DIHK, более сдержанны, они хотят расширить свое участие в США, а также в Канаде и Мексике. По данным DIHK, компании ФРГ, работающие за рубежом, намерены увеличить инвестиции в соответствующие предприятия в течение следующих двенадцати месяцев больше, чем планировалось прошлой осенью.

Глава отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трайер заметил, что ввиду огромной необходимости наверстать упущенное, особенно из-за пандемии коронавируса и инфляционного шока, такое развитие событий назрело. "Примечательно, что динамика инвестиций германских компаний во всем мире значительно выше, чем внутри страны, и что они особенно сильны в Северной Америке", - констатировал он. С другой стороны, в Китае инвестиционные намерения очень сдержанны. "Многие компании ФРГ, базирующиеся в Китае, находятся в процессе создания новых опорных пунктов в других регионах. Минимизация рисков и диверсификация цепочки поставок - это главное для международной экономики Германии", - заключил Трайер.

Принятый в августе 2022 года в Вашингтоне закон о снижении инфляции, обеспечивший американской экономике господдержку в размере $369 млрд, предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой торговой войне. Во время визита в Вашингтон в декабре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что протекционистские планы субсидирования американских компаний "угрожают расколоть Запад".