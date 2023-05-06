Сунак назвал предстоящую коронацию Карла III моментом национальной гордости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что церемония коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, станет моментом национальной гордости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Коронация короля Карла III и королевы Камиллы будет моментом необычайной национальной гордости. Вместе с нашими друзьями из Содружества и не только мы будем чествовать непреходящий характер нашей великой монархии - ее постоянство, преданность долгу и службе ради других. Ни одна другая страна не может устроить такое ослепительное зрелище: шествия, зрелища, церемонии и уличные гуляния. Но это не только спектакль. Это вызывающее гордость выражение нашей истории, культуры и традиций. Живое воплощение современного характера нашей страны. И заветный ритуал, который возвещает о рождении новой эры", - сказал Сунак в преддверии церемонии. Его высказывания распространила премьерская канцелярия.

Коронация 74-летнего Карла III состоится в присутствии свыше 2,2 тыс. человек более чем из 200 стран спустя 8 месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II (1926-2022). Среди гостей члены королевской семьи, около 100 глав государств, первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных, благотворительных организаций, чрезвычайных служб.