В центре Милана произошел взрыв

Взрыв произошел в четверг в одном из центральных районов Милана, горят несколько автомобилей. Об этом сообщил телеканал Sky TG24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма, пожарные прибыли на место. О пострадавших пока не сообщается. Телеканал отмечает, что напротив загоревшегося здания находится школа. Находившиеся в ней дети эвакуированы, уточняет Sky TG24.

По первым предположениям, взорваться мог припаркованный на улице фургон с газовыми баллонами.