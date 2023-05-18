Франция одобрила использование ИИ для безопасности на Олимпийских играх

Конституционный совет (КС) Франции в среду одобрил принятый в апреле законопроект "Об Олимпийских играх", который подразумевает среди прочего использование искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности на улицах Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую решение Конституционного совета, который только что утвердил законопроект об Олимпийских играх 2024 года, в том числе об алгоритмической обработке изображений видеонаблюдения, на экспериментальной основе с соблюдением установленных гарантий. Обеспечение безопасности этого беспрецедентного события является нашим приоритетом", - написал министр на своей странице в Twitter.

Такие алгоритмы призваны не столько концентрироваться на конкретных гражданах, сколько выявлять нестандартные и опасные ситуации, в том числе драки и случаи вандализма, уточняет газета Le Monde. Согласно представленному тексту, использование этих средств не может привести к "какому-либо отдельному решению или судебному преследованию".

Тем не менее депутаты от левых партий, потребовавшие рассмотреть законопроект на предмет соответствия конституции, выразили сомнение, что предусмотренные им меры безопасности "соблюдают принцип защиты человеческого достоинства, принцип необходимости и индивидуализации наказаний, а также право на уважение частной жизни". Особенную обеспокоенность политиков вызывал и тот факт, что указанные в законопроекте меры будут действовать не только в период Олимпийских и Паралимпийских игр, но и в течение года после завершения игр, то есть до 31 марта 2025 года.

Конституционный совет не поддержал претензии оппозиции, добавив, однако, "оговорки о толковании" к своему заявлению о соответствии. Таким образом, он подчеркнул, что префект, разрешивший алгоритмическое видеонаблюдение, должен "немедленно прекратить его", если "условия, которые оправдывали" это разрешение, "больше не выполняются". Также в заключении КС есть интерпретационные оговорки об использовании анализа ДНК при допинг-контроле: совет настаивает на обязательном информировании спортсменов перед взятием пробы о намерении провести такой анализ. "Компетентные административные органы под контролем судьи должны будут обеспечить, чтобы условия предоставления этой информации спортсмену были такими, чтобы гарантировать, что, принимая решение об участии в соревновании, он или она также дает согласие на то, чтобы взятые образцы были подвергнуты генетическому анализу", - гласит заключение.