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В Греции открылись избирательные участки на парламентских выборах

Европа Материалы 21 мая 2023 08:31 (UTC +04:00)
В Греции открылись избирательные участки на парламентских выборах

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Избирательные участки на парламентских выборах в Греции открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени. Они будут работать до 19:00, после чего ведущие греческие телеканалы объявят общие результаты большого экзитпола. До этого СМИ запрещено распространять предварительные оценки опросов граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Примерно в 20:30, как ожидается, МВД объявит данные 10% подсчитанных бюллетеней, а между 21:30 - 22:00 - около 80%.

В голосовании, для которого создано 59 избирательных округов и 21 529 избирательных участков, имеют право принять участие около 9,8 млн зарегистрированных избирателей, в том числе 438 тыс. новых избирателей из числа молодежи. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного парламента Греции.

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