Блинкен прибыл в Финляндию

БАКУ /Trend/ - В четверг вечером глава госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в финскую столицу Хельсинки.

Как передает Trend, ожидается, что в пятницу Блинкен встретится с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, а также с премьер-министром Санной Марин, которая покидает свой пост. Во время визита он также проведет встречи с финскими лидерами и выступит с программной речью о ситуации с безопасностью в Европе, а также рассмотрит вопросы, связанные с членством Финляндии в НАТО и вступлением Швеции в альянс.

Ранее на этой неделе Блинкен посетил Осло и Лулео. В Осло он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в подготовке к предстоящему саммиту альянса в Вильнюсе. Ожидается, что на саммите в Литве в июле будут обсуждаться вопросы вступления Швеции в НАТО и будущие инвестиции государств-членов в оборону.