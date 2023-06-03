МВФ ухудшил прогнозы по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в субботу, что специалисты МВФ ухудшили прогнозы по динамике ВВП в нескольких странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в течение последних пяти лет из-за экономических проблем, сообщает Trend.

В своем выступлении на конференции в Дубровнике, посвященной экономической ситуации в этом регионе, Георгиева отметила, что регион сталкивается с глубокими экономическими трудностями в отношении роста. Она сравнила текущие прогнозы МВФ с прогнозами, составленными перед пандемией, за исключением Беларуси, России и Украины, и обнаружила, что уровень реального ВВП в 2024 году ожидается на 3,5% ниже, чем предполагалось в начале 2020 года. Она привела аналогию, сказав: "Это как если бы у людей забрали из кармана $50 млрд за эти пять лет".

Таким образом, эксперты МВФ выразили озабоченность по поводу экономической ситуации в регионе, отметив негативные изменения в прогнозах роста ВВП и указав на экономические трудности, с которыми сталкиваются страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

В регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выделила несколько ключевых трудностей. Она указала на "слабое восстановление, устойчивую инфляцию и высокую неопределенность" как основные проблемы в регионе. Кроме того, Георгиева отметила, что в данном регионе также существуют проблемы, связанные с энергетической безопасностью, экономической фрагментацией и геополитической напряженностью.

МВФ включает в регион Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы следующие страны: Албанию, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Россию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Турцию, Украину, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.