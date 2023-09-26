Венгрия не торопится с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в понедельник, что его страна не торопится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, предположив, что скандинавская страна может столкнуться с дальнейшими задержками со вступлением в военный альянс.

Как сообщает Trend, выступая на первой осенней сессии парламента Венгрии, Орбан заявил законодателям, что «ничто не угрожает безопасности Швеции», и поэтому Венгрия «не торопится» с ратификацией.

Заявление Орбана прозвучало после того, как другие высокопоставленные венгерские чиновники недавно предположили, что ратификация заявки Швеции вообще не должна быть включена в повестку дня парламента во время осенней сессии.

В четверг лидер фракции партии Орбана «Фидес» Мате Кочиш заявил, что видит «маленький шанс» на то, что парламент проголосует по этому вопросу в этом году.

Отметим, что Венгрия остается единственной страной-членом НАТО, помимо Турции, которая еще не одобрила заявку Швеции на вступление в альянс.