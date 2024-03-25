Великобритания введет санкции против Китая из-за кибератак

БАКУ /Trend/ - Правительство Великобритании планирует ввести санкции против Китая, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что это связано с кибератаками на британских парламентариев со стороны хакеров, поддерживаемых Китаем.

Согласно информации, ограничения на "вмешательство в демократический процесс" могут быть объявлены 25 марта. Отмечается, что китайские хакеры взломали серверы британской избирательной комиссии и пытались получить доступ к личной информации некоторых членов Палаты общин и Палаты лордов.