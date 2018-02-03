Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

3 февраля 2018 03:57 (UTC+04:00)

Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар по базе палестинцев в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, передает РИА Новости.

По сообщению армейской пресс-службы, целью бомбардировки стал комплекс из двух зданий военного назначения на юге анклава.

"В ответ на ракету, выпущенную минувшим вечером по югу Израиля, самолеты атаковали комплекс ХАМАС, состоящий из двух военных построек в южной части сектора Газа", -говорится в пресс-релизе.

Обстрел из Газы обошелся без пострадавших, о потерях с палестинской стороны информации пока не поступало.

Ответственность за пуск ракеты равно, как и любые другие враждебные действия с территории анклава, израильтяне возлагают на правящее там движение ХАМАС.

Это второй обмен ударами за сутки. Минувшей ночью ВВС Израиля атаковали на границе наблюдательный пункт ХАМАС в ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа.

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