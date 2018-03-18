ВВС Израиля нанесли удар по цели ХАМАС в секторе Газа

18 марта 2018 04:45 (UTC+04:00)

ВВС Израиля нанесли авиаудар по цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв взрывного устройства на границе сектора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию пресс-службы армии Израиля в своем Twitter.

"В ответ на подрыв взрывного устройства у защитного ограждения истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян", - говорится в сообщении.

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