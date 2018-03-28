Израиль и Украина договорились о свободной торговле

28 марта 2018 16:19 (UTC+04:00)

Министерство экономики Израиля и премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявили об успешном завершении переговоров между странами о создании режима свободной торговли, сообщает Newsru.

Украинский премьер в официальном заявлении, сделанном на заседании правительства, выразил надежду, что на официальное подписание соглашения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приедет в Киев.

Соглашение между странами предусматривает немедленную отмену пошлин на 80% украинской промышленной продукции и постепенное снижение пошлин на другие виды товаров, включая сельскохозяйственные, а также на металлы и другие виды сырья.

Также будут отменены или снижены пошлины на ввоз израильской продукции в Украину. Среди прочего, полностью будут освобождены от пошлин израильская пластмассовая и резиновая продукция, медицинское оборудование, химикаты, некоторые виды овощей и фруктов (финики, авокадо, хурма и т.д.).

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых и сырья для промышленности в мире.

В 2017 году товарооборот между странами составил 880 миллионов долларов, из которых 125 миллионов долларов пришлись на израильский экспорт. Соглашение предусматривает увеличение товарооборота на 15% в течение ближайших 5 лет.

Подписание договора должно состояться в течение 2018 года.

Украина станет 45-й страной мира, с которой у Израиля будет подписан договор о свободной торговле. По состоянию на текущий момент Израиль имеет соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия), Китаем, Индией, Чили, Вьетнамом, Южной Кореей. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

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Azernews Newspaper
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