СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране

29 марта 2018 13:50 (UTC+04:00)

В марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране, сообщают израильские СМИ.

В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

Согласно информации, F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, неизвестно.

Официальные источники в Израиле не комментируют эту публикацию.

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Azernews Newspaper
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