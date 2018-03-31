Израильская армия подтвердила крушение своего беспилотника на юге Ливана

31 марта 2018 12:02 (UTC+04:00)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила падение своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила в субботу армейская пресс-служба, передает ТАСС.

"Этой ночью беспилотный летательный аппарат упал в незаселенной местности на юге Ливане из-за технической неисправности", - сообщили военные. В ЦАХАЛ отметили, что риска утечки информации нет, и добавили, что изучают детали инцидента.

Других подробностей в документе не приводится.

Ранее о крушении израильского БПЛА на юге Ливана сообщил телеканал Al-Manar.

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