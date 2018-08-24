Нетаньяху заявил об улучшении отношений России и Израиля

24 августа 2018 16:59 (UTC+04:00)

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что отношения Израиля и России изменились в лучшую сторону, передает РИА Новости.

"Ситуация во взаимоотношениях с Россией изменилась после падения Берлинской стены. Не могу сказать, что мы со всем согласны, но появились аспекты, по которым мы придерживаемся общего мнения", - сказал Нетаньяху на общей пресс-конференции с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе.

По его словам, нормализации отношений поспособствовал и гуманитарный фактор.

"В Израиль прибыло много евреев из России, это стало так называемым культурным мостом. Отношения трансформировались", - сказал он.

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