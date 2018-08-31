Израиль и Филиппины подпишут договор о защите прав работников по уходу

В ходе визита в Израиль президента Филиппин Родриго Дутерте, который состоится на следующей неделе, стороны подпишут двусторонний договор о защите прав работников по санитарному уходу, сообщает Newsru со ссылкой на "Гаарец".

В рамках договора, который после четырех лет задержки в переговорах упорядочит въезд филиппинских граждан на работу в Израиль в качестве работников по санитарному уходу, размер комиссионных посредникам, которые они должны будут платить, будет ограничен 800 долларами без учета стоимости авиабилетов.

Также соглашение включает в себя схему совместного государственного контроля над отбором, доставкой и распределением работников, и поощрения возврата работников на родину по окончании контракта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.