Израиль и Филиппины подпишут договор о защите прав работников по уходу

31 августа 2018 13:02 (UTC+04:00)

В ходе визита в Израиль президента Филиппин Родриго Дутерте, который состоится на следующей неделе, стороны подпишут двусторонний договор о защите прав работников по санитарному уходу, сообщает Newsru со ссылкой на "Гаарец".

В рамках договора, который после четырех лет задержки в переговорах упорядочит въезд филиппинских граждан на работу в Израиль в качестве работников по санитарному уходу, размер комиссионных посредникам, которые они должны будут платить, будет ограничен 800 долларами без учета стоимости авиабилетов.

Также соглашение включает в себя схему совместного государственного контроля над отбором, доставкой и распределением работников, и поощрения возврата работников на родину по окончании контракта.

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