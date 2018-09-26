Аун: Ливан не намерен участвовать в ирано-израильской войне

26 сентября 2018 12:23 (UTC+04:00)

Президент Ливана Мишель Аун в интервью французской газете Le Figaro поделился своей оценкой региональной ситуации и выступил в защиту террористической группировки "Хизбалла". Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на "Аль-Баваба".

""Хизбалла" не играет никакой военной роли на ливанской территории и не совершает провокаций на израильской границе. Ее вооружения связаны с ситуацией в регионе, прежде всего – с сирийским конфликтом", - заявил глава государства.

Он отметил, что группировка опирается на треть населения Ливана. "Кое-кто хочет свести с ней политические счеты после того, как потерпел поражение на поле боя", - сказал Аун, добавив, что "Хизбалла", якобы, трижды побеждала Израиль в военных конфликтах: в 1993, 1996 и 2006 годах.

На вопрос, будет ли Ливан участвовать в "гипотетической" военной конфронтации между Израилем и Ираном, политик ответил "нет". "Но если Ливан будет атакован, мы сохраняем за собой право на самооборону", - отметил он.

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